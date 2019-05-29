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среда, 29 мая 2019 23:05

"3 дня сидели на одном инжире" - путешественник

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&quot;3 дня сидели на одном инжире&quot; - путешественник
Львовянин Андрей Мочурад путешествует автостопом со студенческих лет. Фото: Виктор Фоменко

Более 60 тыс. км. преодолел автостопом львовянин Андрей Мочурад.

В интревью Gazeta.ua рассказал, как путешествовал Балканами.

"Это был автостоп из разряда эпических. За месяц с будущей женой объехали все страны региона. Когда перебирались через венгерско - серб скую границу, ей пришло смс от подруги: "Будьте осторожны. В Сербии началась война". И в этот момент слышу, как летит СУ-27. После Курдистана я легко его угадывал. Говорю: "Истребитель. На нас заходит ". В ответ услышал: "Ты дурак. Наверное, в Ираке перегрелся на солнце". И в ту же секунду самолет на бреющем полете прошел над нашими головами", - рассказал мужчина.

Как оказалось, в соседнем городке было авиа - шоу. И пилот специально прятался за лесом, чтобы потом эффектно появиться перед зрителями. А подруга перепутала Сербию с Сирией.

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"На несколько дней застряли на диком пляже в Албании. Это был тренинг по выживанию: еда закончилась, моллюсков не нашли. 3 дня сидели на одном инжире - сушеный, вареный, жареный ", - добавил путешественник.

Львовянин Андрей Мочурад стал первым украинцем, который в Антарктиду добрался автостопом. Учитывая перелет через Атлантику, он преодолел почти 14 тыс км.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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