12 апреля православные чествуют святого родом из Украины

12 апреля православные христиане отмечают день святого Софрония, епископа Иркутского. В миру известный Стефаном Назаровичем Кристалевским, который обратил народы Сибири к христианству.

В этот стоит помолиться святителю, пороситы защиты от бед и здоровья.

Автор: tatmitropolia.ru 12 апреля православные христиане отмечают день святого Софрония, епископа Иркутского

Софроний родился 25 декабря 1703 года в сотенному городке Переяславского полка Березани (ныне - город областного подчинения Киевской области). В 1727 году окончил Киево-Могилянскую Академию, того же года стал послушником Золотоношского Красногорского монастыря Переяславской епархии, где и принял монашеский постриг.

В 1753-м синодальным указом был назначен епископом Иркутским и Нерчинским. Перед отъездом Софроний побывал в родном Красногорском монастыре, ездил на богомолье в Киево-Печерскую лавру. В Сибирь Софроний отправился, подобрав целую группу помощников, прежде всего с Украины.

Через 4 месяца путешествия епископ Софроний прибыл в Иркутск. На новом месте святой активно занимался миссионерской и просветительской деятельностью. Приказал обязательно учить в школах детей священников и крестьян. Перевел Иркутскую Духовную Семинарию в новый архиерейский дом, построенный за его счет. Для семинарии он выписывал преподавателей из Киева, закупил и собрал большую библиотеку.

Немало местных жителей обратил в христианство. Большое внимание владыка уделял коренным народам. Избегая давления и принуждения, проповедовал им слова Божие, обучая основам веры и молитв на их родных языках.

"Тем, кто не желает святого крещения, после обращения и уговоров всякого принуждения не делать и никаких угроз не делать, поскольку христианской проповеди принадлежит любовь со смирением, кротостью и покорностью, поскольку сердце человеческое принуждать невозможно", - настаивал владыка.

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Скончался святой Софроний 30 марта 1771-го в Иркутске. Его похоронили в местном Богоявленском соборе. Через 132 года мощи святителя обнаружили нетленными, а многие заговорили о своем чудесном исцелении благодаря силе епископа. Поэтому в 1918 году Софрония канонизировали как святого.

Молитва к святому Софронию, епископу Иркутскому

Святителю Христов Софроние! Предстоя у престола Божия, призри с небесе на нас, грешных и недостойных раб Божиих (имена)! Возгрей сердца немощных людей и призови к покаянию и исправлению жизни греховныя. Утверди нас твоею благодатною помощию, предстательст-вом твоим и молитвами приход сей от всякого зла и навета вражия огради, спаси и сохрани именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже славу приносим во веки. Аминь.

Сегодня по народным обычаям принято просит святых небесного дождя для быстрого и хорошо урожая. Но нельзя устраивать генеральную уборку, заметать и вытирать пыль, чтобы не выгнать из дома благополучие и удачу.