Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР

СССР известный проблемами с нормальной одеждой. Вся была одинаковой, серой и скучной. Людям приходилось искать достойное наряды.

Подробнее об уличной моде Советского Союза рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

Фото: mirovich.media

Зимой в городах женщины носили пальто с меховым воротником и меховой шапкой из того же меха. Такой комплект считался невероятным шиком, стоил больших денег. Шили его чаще всего на заказ. Женщины беднее носили магазинные пальто из тяжелой ткани в клетку или однотонной. Был воротник из искусственного меха плохого качества. Роскошью были хорошие кожаные женские сапоги. Они могли стоить почти среднюю зарплату.

Весной и осенью женщины носили объемные плащи под пояс из ткани, что не промокает. Летом одевались в костюмы из шерстяных и полушерстяных тканей, носили неудобную и некрасивую обувь.

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С мужской одеждой было еще хуже. Большинство носили бесформенные плащи или куртки темного цвета, фуражки или шапки с гребнем. Штаны или напоминали робу, или брюки. К ним надевали шерстяные свитера или рубашки. Также были популярны болоньевые куртки на молнии или на кнопках. Особенно роскошными считали меховые шапки. Мужчины в возрасте обожали стиль "Горбачев на прогулке". В таком случае надевали костюм, галстук, длинный плащ и шляпу с полями. Такая одежда свидетельствовала о статусности и состоятельности.

В последние советские годы стало очевидно, что СССР в моде отстал от развитых стран. Людям надоела тотальная серость и убогость. Люди начали носить яркие наряды, часто их привозили из-за рубежа.

Бытовые привычки, вкусности и хитрости с СССР стали диковинкой для современных людей. Мало кто понимает, как можно зашить чулки волосами или вытирать газетами стекло. Наши бабушки до сих пор экономят пакеты и варят сгущенное молоко дома.