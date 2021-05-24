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понедельник, 24 мая 2021 16:56

Выстиранные пакеты и лук в чулках: какие странные привычки были в СССР
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Газетами вытирали стеклянные поверхности
Фото: Pikabu
Лук хранили в старых чулках
Пакеты стирали и использовали повторно
Леденцы делали из сахара
Остатки губной помады получали спичками

Бытовые привычки, вкусности и хитрости с СССР стали диковинкой для современных людей. Мало кто понимает, как можно зашить чулки волосами или вытирать газетами стекло.

Наши бабушки до сих пор экономят пакеты и варят сгущенное молоко дома.

В СССР была привычка хранить горы старых газет в каждой квартире, чтобы потом ими вымыть грязные окна, зеркало и стеклянные поверхности. А чтобы лук не гнил, наши бабушки клали овощи в старые чулки. Благодаря плотному материалу создавалась оптимальная температура и воздушная среда.

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Чтобы не выбрасывать загрязненные пакеты, хозяйки стирали их и использовали повторно. А чупа-чупсы в СССР делали с помощью столовых ложек и сахара.

Когда губная помада заканчивалась, девушки не спешили ее выбрасывать, а получали остатки с помощью спичек. А чтобы не обжечься горячей крышкой, бабушки использовали пробки от вина.

Сегодня сгущенное молоко можно приобрести в любом магазине. Когда-то его долго варили в банках, а за процессом приготовления нужно было пристально следить, чтобы кастрюля не взорвалась.

Сейчас напиток камбуча стоит около 100-200 грн, но наши бабушки делали его самостоятельно.

Капроновые чулки невозможно было зашить обычными нитками, потому что это было заметно. А купить новые было непросто. Так, девушки использовали вместо нити - волос. Одежда в Советском Союзе выбрасывали редко, поэтому ремонтировали ее до последнего.

Элементы интерьера в доме обычно делали собственноручно, а не покупали в магазинах.

Зимой все щели в окнах заклеивали полосками ткани или бумаги скотчем, чтобы не продувал ветер.

В СССР средства гигиены были в дефиците, поэтому заботливые хозяйки собирали коллекцию обмылок, которые затем использовали, "слепив" в целый кусок или даже сварив заново.

В "идеальном" Советском Союзе в столовых кормили свежей и здоровой пищей. Однако в котлеты добавляли много чеснока, чтобы скрыть несвежее мясо, гарниры не умели готовить, а салаты были жирные и не полезные.

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