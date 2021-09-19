Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от GAZETA.UA

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Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии самых интересных событий, которые произошли в Украине и мире на протяжении недели 13-19 сентября.

УКРАИНА

1. 18 сентября во Краматорске Донецкой области провели встречу участники скаутской организации "Пласт". Цель деятельности "Пласта" - содействие всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на христианских началах.

Автор: Getty Images 18 сентября в Краматорске Донецкой области провели встречу участники скаутской организации "Пласт"

2. 15-19 сентября во Львове прошел двадцать восьмой международный книжный форум. Гостей ждало более 2 тыс книжных новинок от более 150 издательств.

В форуме приняли участие лауреата Литературной премии Европейского Союза: Герда Блисс - лауреат Премии 2021 года за роман "Мы свет" (Нидерланды), Ирен Сола - лауреат Премии 2020 году за "Мои песни и горные танцы" (Испания), Каллио Пападаки - лауреат Премии 2017 года за роман "Дендриты" (Греция), Изабель Вери - лауреат Премии 2013 года за работу "Мэрилин без костей" (Бельгия).

Автор: Валерий Шмаков 15-19 сентября во Львове прошел двадцать восьмой международный книжный форум

3. 14 сентября бронзовый призер олимпиады в японском Токио 2020 года, каратист Станислав Горуна открыл звезду на Майдане звезд на Спортивной площади в Киеве.

Автор: Юлия Овсиянникова / Укринформ / Barcroft Media через Getty Images Каратист Станислав Горуна открыл звезду на Майдане звезд на Спортивной площади в Киеве

4. 14 сентября настоятель церкви Святого Николая на Набережной (Набережно-Никольской церкви - Gazeta.ua) в Киеве Стефан Яремчук провел панихиду за Георгием Гонгадзе и другими погибшими украинскими журналистами.

Автор: Юлия Овсиянникова / Укринформ / Barcroft Media через Getty Images Настоятель церкви Святого Николая на Набережной в Киеве Стефан Яремчук провел панихиду за Георгием Гонгадзе и другими погибшими украинскими журналистами



МИР

1. 12 сентября улицами итальянского Рима гуляла 3,5-метровая кукла - увеличенная копия несовершеннолетней сирийской девочки-беженки Амаль. Проект называется "Прогулка". Кукла должна пройти 8 тыс км Европой, продемонстрировать тяжелое положение детей-беженцев.



Сейчас в мире насчитывается более 26 млн беженцев, более половины из которых - дети.

Автор: Антонио Масиелло / Getty Images Кукла должна пройти 8 тыс км Европой, продемонстрировать тяжелое положение детей-беженцев



2. 13 сентября фермер из китайского города Суцянь округа Сихон провинции Цзянсу кормит гусей и рыбу на своем хозяйстве. Оно насчитывает несколько тысяч голов птицы и рыбы.

Автор: Zhang Lianhua / VCG через Getty Images Фермер из китайского города Суцянь округа Сихон провинции Цзянсу кормит гусей и рыбу на своем хозяйстве

3. 16 сентября во Париже обернули Триумфальную арку тканью. Использовали 25 тыс.кв.м. сине-серебристого полотна. Проект под названием "L'Arc de Triomphe, Wrapped" провели в честь усопших художников Красота и Жанны-Клод. Арка будет закутанной с 18 сентября по 3 октября 2021 года.

Автор: Chesnot / Getty Images В Париже обернули Триумфальную арку тканью. Использовали 25 тыс.кв.м. сине-серебристого полотна

4. 17 сентября в лесопарке Мурс-Вэлли за городом Эшли-Хит в Великобритании установили 7-метровую копию планеты Земля. Инсталляцию "Гая" создал британский художник Люк Джеррам. Фигура будет в парке в 26 сентября 2021, пока в лесопарке проходит Международный фестиваль искусств на открытом воздухе.

Автор: Finnbarr Webster / Getty Images В лесопарке Мурс-Вэлли за городом Эшли-Хит в Великобритании установили 7-метровую копию планеты Земля