Военнопленный Владимир Варимез празднует день рождения

Автор: Николай Полозов Владимир Варимез провел в русском плену более 200 дней

Старший матрос захваченного буксира "Яни Капу" Владимир Варимез празднует свой день рождения в российской тюрьме Лефортово.

Ему исполняется 27 лет.

Владимир - старший матрос буксира "Яны Капу". Родом из Одессы.

Решил стать моряком после того, как спас из воды маленького мальчика.

Его захватили в плен вместе с 23 другими моряками 25 ноября 2018 года.

Россияне пытаются обвинить их всех в якобы незаконном пересечении так называемой границы. По этому обвинению морякам грозит 6 лет российской тюрьмы.

Решением Международного трибунала по морскому праву моряки считаются военнопленными. Россия должна немедленно отпустить их.

Посмотреть инструкцию о том, как поздравить моряка можно тут.

Команда Gazeta.ua желает ему здоровья и ждет его скорейшего возвращения домой.

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Росія не планує відпускати військовополонених моряків. Про це розповів спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, пишет Интерфакс. "Про моряків. На жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що говорило б, що вони їх відпустять", - зазначив Волкер на брифінгу в суботу в Києві.