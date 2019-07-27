Отпускать моряков Россия не собирается - Уолкер

Росія не планує відпускати військовополонених моряків.

Про це розповів спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, пишет Интерфакс.

"Про моряків. На жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що говорило б, що вони їх відпустять", - зазначив Волкер на брифінгу в суботу в Києві.

17 липня росіяни продовжили термін ув'язнення для 24 військовополонених.

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Росія повинна без додаткових умов повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час презентації мобільних житлових модулів для військовослужбовців у Міноборони.

"Ми не говоримо про обмін наших моряків - їх нам повинні повернути", - сказав Зеленський.