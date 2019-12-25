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среда, 25 декабря 2019 15:25

"В РФ не хотела. Я не предатель ": как выглядит обновленный пункт пропуска в Крым
10

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Знала бы, что откроют паспортный стол на границе, не сидела бы месяц в Херсоне, - говорит дородная женщина в бордовом берете. Сидит в автобусе "Херсон-Каланчак", который везет крымчан к контрольно-пропускному пункту с оккупированным Крымом.

"Границей" называет пункты пропуска. Они возникли после оккупации полуострова в 2014 году и перекрытия железнодорожного сообщения. "Каланчак" получил название от одноименного районного центра, который расположен рядом. Есть три маршрута, по которым можно доехать в Крым - Чонгар, Чаплынка и Каланчак.

К Каланчаку их повезет белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с затемненными окнами. В салоне пахнет лимонным освежителем, а если постучать по черным сиденьям, поднимается пыль.

Автор: София Староконь
  КППВВ начали ремонтировать 23 сентября
КППВВ начали ремонтировать 23 сентября

Смуглый водитель в кожанке объясняет, что ждет пассажиров из поезда, который, по всей видимости задерживается.

После остановки железнодорожного сообщения в Крым начали ездить частные перевозчики. В 2016-м все изменилось - русские ввели обязательную перерегистрацию автомобилей. В Украине на так называемых крымских номерах не въедешь. Теперь до административной границы люди едут без пересадок. Проходят украинскую и "оккупантскую" таможни пешком. А в Крыму встречает другой водитель.

Поезд опаздывает на 20 мин. Из него, потоком разноцветных курток и чемоданов, "хлынула" толпа. Водитель прекращает беседу с коллегами, подсказывает пассажирам на их места в салоне. Минут 10 продолжается возня - все складывают вещи в багажник.

- А там нічого не впаде, не розіб'ється, - переживает единственная украиноязычная женщина в салоне.

- Если нормально положили, то ничего не случится, - отвечает водитель.

Салон быстро наполняется людьми.

- Сдаем за проезд, - говорит водитель.

- Сколько? - спрашиваю, ища кошелек.

- 250 гривен.

Деньги собраны, люди посчитаны. Белый микроавтобус отправляется в 2-часовую поездку.

На выезде из Херсона начинает моросить дождь.

КППВВ начали ремонтировать 23 сентября
Фото: София Староконь
Туалеты разместили по обе стороны таможенного и паспортного контроля. Есть инклюзивные туалеты для женщин и мужчин
Работы все еще ведутся. Установят кондиционеры, проведут канализацию
Жители оккупированного русскими Крыма проходят таможенный контроль в теплые
Пограничники ведут себя вежливо. Приветствуют и улыбаются людям. Процесс проверки документов стал более комфортным

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Проезжаем мимо бетонные стены Северо-Крымского канала. Его построили еще в советское время, чтобы дать засушливому Крыму воду. Для этого перекопали Днепр и затопили несколько сотен сел Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины. После российского вторжения на полуостров, шлюзы перекрыли.

В полях видны огромные ветряки. Лопасти крутятся у 3 из 10.

Автор: София Староконь
 

Маршрутка прибывает к входу в зону контроля пункта пропуска "Каланчак". Люди спешно покидают автобус. Убирают багаж и почти бегут к пограничникам. Обступают молодого черноглазого пограничника, который сверяет паспорта и пропускает.

Автор: София Староконь
  КППВВ начали ремонтировать 23 сентября
КППВВ начали ремонтировать 23 сентября

В лицо дует крымский ветерок, даже зимой он пахнет морем и степными травами.

Автор: София Староконь
  На этом месте установили остановку. Дополнительная остановка является перед зданием ЦНАП. Облсовет пока не запустила коммунальный транспорт, поэтому здесь работают частники.
На этом месте установили остановку. Дополнительная остановка является перед зданием ЦНАП. Облсовет пока не запустила коммунальный транспорт, поэтому здесь работают частники.

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- А вы не знаете, здесь аптека или АТБ будет? - из пункта выходит 45-летняя Оксана Тесляр. Шатенка в короткой куртке с кравчучкой в ​​руках. - А так хотелось конфет "рошеновских" и лекарств украинских. Мне было все равно, что происходит. Просто жила, ходила на работу. И в Россию не хотела. Уснула в одном государстве, а проснулась в другой.

Оксана живет в городе Яны Капу (до 2016 года - Красноперекопск. - Gazeta.ua), едет к подруге в Киев. На вопрос о настроении в Крыму коротко отвечает: по-разному.

- Единственный плюс - много полиции в городе. Как-то спокойнее стало. При Украине боялась в подъезд вечером зайти, а теперь нет. Но в РФ не хотела. Я не предатель, - говорит.

Контрольно-пропускной пункт "Каланчак" расположен в поле, на берегу засохшего Северо-Крымского канала. На админгранице Херсонщины и Крыма. В 2014-м здесь появились позиции украинской армии и вагончик для пограничников и таможенников.

Туалетом служила деревянная будка, от дождя или солнца прятались под навесом. Автомобили и людей пропускали медленно. На переоснащение пункта пропуска Укрзализныци выделили 60 млн грн. Возвели две остановки, три одноэтажных дома, обитых металлопрофилем. Постелили асфальт, разбили клумбы - высадили туи, пальмы юкки и можжевельник.

Работают четыре туалета, два приспособлены для людей на колясках. Из старого пропускного пункта остался небольшой киоск, торгующий водой и снеками. Сегодня - закрыт.

Перед таможенным переходом расположена сервисная зона: два сооружения - Центр предоставления административных услуг, третья - хостел для водителей. ЦНАП имеет большие панорамные окна. Он еще закрытт. Хотя 19 декабря центр открыл вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

Автор: София Староконь
  Работы все еще ведутся. Установят кондиционеры, проведут канализацию
Работы все еще ведутся. Установят кондиционеры, проведут канализацию

- Все почти готово. Подключают электроэнергию, устанавливают камеры наблюдения, - говорит Михаил Тхор, начальник местных пограничников. - Монтируем канализацию и кондиционеры. Там установлена ​​мебель и стоят два терминала, - объясняет Михаил Тхор.

Слышно жужжание болгарки. За забором ездит оранжевый экскаватор, который должен укрепить берег канала.

Спрашиваю, будет ли здесь отделение банка.

- Банкоматы, обмен валют, отделения надо согласовывать с банками. Пока вопрос не решили, - говорит пограничник.

При входе висит расписание работы. Центр будет принимать людей с понедельника по четверг с 8:00 до 19:00. В пятницу в 16:00. Суббота-воскресенье - выходные.

Ранее для вклеивания фотографий в паспорта, оформление биометрических документов или получения юридических услуг люди из Крыма ездили в ближайших украинских городов или Киева. Теперь все можно сделать здесь.

Автор: София Староконь
  Туалеты разместили по обе стороны таможенного и паспортного контроля. Есть инклюзивные туалеты для женщин и мужчин
Туалеты разместили по обе стороны таможенного и паспортного контроля. Есть инклюзивные туалеты для женщин и мужчин

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- Граница лучше, чем у россиян, удобнее. Вон и для инвалидов все продумали, и навесы есть. Красота, - улыбается пограничникам Александра Максимовна. Едет по делам.

На автобус идут 42-летняя Оксана Полякова и 50-летняя Ирина Кузьмина из Севастополя.

- Їдемо свіжим повітрям подихати, до матері в Скадовськ, - говорит Оксана. - Украина сделала шедевр, а не границу, - говорит она по-украински.

-В Крыму кто-то еще воет за Россию, но по Украине у многих болит душа. Приятно смотреть, как наше государство расцветает.

  Перед домиками, под навесами, расположены скамейки
Перед домиками, под навесами, расположены скамейки

Зона таможенного контроля разделена на въезд и выезд. Это домики для проверки документов и багажа.

- Частым нарушением, которое фиксируем, - въезд в Крым через Керченский мост. Люди сами признаются, - говорит Михаил Тхор.

  Перед домиками, под навесами, расположены скамейки
Перед домиками, под навесами, расположены скамейки

За 4 часа. на "Каланчаке" админгранице с оккупированным Крымом проходит около 50 человек.

- понедельник, - объясняют пограничники.

Крымские оккупанты незаконно использовали насосную станцию ​​в Херсонской области. Заручившись поддержкой чиновников одного из киевских предприятий поставляли сырье для завода на аннексированной территории. Ущерб, нанесенный Украине достигают 30 млн грн.

Автор: София Староконь
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