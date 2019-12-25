"В РФ не хотела. Я не предатель ": как выглядит обновленный пункт пропуска в Крым

Знала бы, что откроют паспортный стол на границе, не сидела бы месяц в Херсоне, - говорит дородная женщина в бордовом берете. Сидит в автобусе "Херсон-Каланчак", который везет крымчан к контрольно-пропускному пункту с оккупированным Крымом.

"Границей" называет пункты пропуска. Они возникли после оккупации полуострова в 2014 году и перекрытия железнодорожного сообщения. "Каланчак" получил название от одноименного районного центра, который расположен рядом. Есть три маршрута, по которым можно доехать в Крым - Чонгар, Чаплынка и Каланчак.

К Каланчаку их повезет белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с затемненными окнами. В салоне пахнет лимонным освежителем, а если постучать по черным сиденьям, поднимается пыль.

Автор: София Староконь КППВВ начали ремонтировать 23 сентября

Смуглый водитель в кожанке объясняет, что ждет пассажиров из поезда, который, по всей видимости задерживается.

После остановки железнодорожного сообщения в Крым начали ездить частные перевозчики. В 2016-м все изменилось - русские ввели обязательную перерегистрацию автомобилей. В Украине на так называемых крымских номерах не въедешь. Теперь до административной границы люди едут без пересадок. Проходят украинскую и "оккупантскую" таможни пешком. А в Крыму встречает другой водитель.

Поезд опаздывает на 20 мин. Из него, потоком разноцветных курток и чемоданов, "хлынула" толпа. Водитель прекращает беседу с коллегами, подсказывает пассажирам на их места в салоне. Минут 10 продолжается возня - все складывают вещи в багажник.

- А там нічого не впаде, не розіб'ється, - переживает единственная украиноязычная женщина в салоне.

- Если нормально положили, то ничего не случится, - отвечает водитель.

Салон быстро наполняется людьми.

- Сдаем за проезд, - говорит водитель.

- Сколько? - спрашиваю, ища кошелек.

- 250 гривен.

Деньги собраны, люди посчитаны. Белый микроавтобус отправляется в 2-часовую поездку.

На выезде из Херсона начинает моросить дождь.

Фото: София Староконь

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Проезжаем мимо бетонные стены Северо-Крымского канала. Его построили еще в советское время, чтобы дать засушливому Крыму воду. Для этого перекопали Днепр и затопили несколько сотен сел Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины. После российского вторжения на полуостров, шлюзы перекрыли.

В полях видны огромные ветряки. Лопасти крутятся у 3 из 10.

Автор: София Староконь

Маршрутка прибывает к входу в зону контроля пункта пропуска "Каланчак". Люди спешно покидают автобус. Убирают багаж и почти бегут к пограничникам. Обступают молодого черноглазого пограничника, который сверяет паспорта и пропускает.

Автор: София Староконь КППВВ начали ремонтировать 23 сентября

В лицо дует крымский ветерок, даже зимой он пахнет морем и степными травами.

Автор: София Староконь На этом месте установили остановку. Дополнительная остановка является перед зданием ЦНАП. Облсовет пока не запустила коммунальный транспорт, поэтому здесь работают частники.

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- А вы не знаете, здесь аптека или АТБ будет? - из пункта выходит 45-летняя Оксана Тесляр. Шатенка в короткой куртке с кравчучкой в ​​руках. - А так хотелось конфет "рошеновских" и лекарств украинских. Мне было все равно, что происходит. Просто жила, ходила на работу. И в Россию не хотела. Уснула в одном государстве, а проснулась в другой.

Оксана живет в городе Яны Капу (до 2016 года - Красноперекопск. - Gazeta.ua), едет к подруге в Киев. На вопрос о настроении в Крыму коротко отвечает: по-разному.

- Единственный плюс - много полиции в городе. Как-то спокойнее стало. При Украине боялась в подъезд вечером зайти, а теперь нет. Но в РФ не хотела. Я не предатель, - говорит.

Контрольно-пропускной пункт "Каланчак" расположен в поле, на берегу засохшего Северо-Крымского канала. На админгранице Херсонщины и Крыма. В 2014-м здесь появились позиции украинской армии и вагончик для пограничников и таможенников.

Туалетом служила деревянная будка, от дождя или солнца прятались под навесом. Автомобили и людей пропускали медленно. На переоснащение пункта пропуска Укрзализныци выделили 60 млн грн. Возвели две остановки, три одноэтажных дома, обитых металлопрофилем. Постелили асфальт, разбили клумбы - высадили туи, пальмы юкки и можжевельник.

Работают четыре туалета, два приспособлены для людей на колясках. Из старого пропускного пункта остался небольшой киоск, торгующий водой и снеками. Сегодня - закрыт.

Перед таможенным переходом расположена сервисная зона: два сооружения - Центр предоставления административных услуг, третья - хостел для водителей. ЦНАП имеет большие панорамные окна. Он еще закрытт. Хотя 19 декабря центр открыл вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

Автор: София Староконь Работы все еще ведутся. Установят кондиционеры, проведут канализацию

- Все почти готово. Подключают электроэнергию, устанавливают камеры наблюдения, - говорит Михаил Тхор, начальник местных пограничников. - Монтируем канализацию и кондиционеры. Там установлена ​​мебель и стоят два терминала, - объясняет Михаил Тхор.

Слышно жужжание болгарки. За забором ездит оранжевый экскаватор, который должен укрепить берег канала.

Спрашиваю, будет ли здесь отделение банка.

- Банкоматы, обмен валют, отделения надо согласовывать с банками. Пока вопрос не решили, - говорит пограничник.

При входе висит расписание работы. Центр будет принимать людей с понедельника по четверг с 8:00 до 19:00. В пятницу в 16:00. Суббота-воскресенье - выходные.

Ранее для вклеивания фотографий в паспорта, оформление биометрических документов или получения юридических услуг люди из Крыма ездили в ближайших украинских городов или Киева. Теперь все можно сделать здесь.

Автор: София Староконь Туалеты разместили по обе стороны таможенного и паспортного контроля. Есть инклюзивные туалеты для женщин и мужчин

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- Граница лучше, чем у россиян, удобнее. Вон и для инвалидов все продумали, и навесы есть. Красота, - улыбается пограничникам Александра Максимовна. Едет по делам.

На автобус идут 42-летняя Оксана Полякова и 50-летняя Ирина Кузьмина из Севастополя.

- Їдемо свіжим повітрям подихати, до матері в Скадовськ, - говорит Оксана. - Украина сделала шедевр, а не границу, - говорит она по-украински.

-В Крыму кто-то еще воет за Россию, но по Украине у многих болит душа. Приятно смотреть, как наше государство расцветает.

Перед домиками, под навесами, расположены скамейки

Зона таможенного контроля разделена на въезд и выезд. Это домики для проверки документов и багажа.

- Частым нарушением, которое фиксируем, - въезд в Крым через Керченский мост. Люди сами признаются, - говорит Михаил Тхор.

Перед домиками, под навесами, расположены скамейки

За 4 часа. на "Каланчаке" админгранице с оккупированным Крымом проходит около 50 человек.

- понедельник, - объясняют пограничники.

Крымские оккупанты незаконно использовали насосную станцию ​​в Херсонской области. Заручившись поддержкой чиновников одного из киевских предприятий поставляли сырье для завода на аннексированной территории. Ущерб, нанесенный Украине достигают 30 млн грн.