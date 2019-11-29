Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области

Рапу брали из озера Сиваш. Фото: Fb/prok.arkrym

Крымские оккупанты незаконно использовали насосную станцию ​​в Херсонской области. Заручившись поддержкой чиновников одного из киевских предприятий поставляли сырье для завода на аннексированной территории. Ущерб, нанесенный Украине достигают 30 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и г.. Севастополе Виталий Стрижак, передает пресс-служба Нацполиции.

"Эта насосная станция расположена в Новотроицком районе Херсонской области. Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш" Крымский содовый завод ". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной Россией территории Крыма", - рассказал он.

Обыск в помещении насосной станции правоохранители провели 27 ноября.

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"Обнаружили 6 промышленных насосов, с помощью которых сырье подавали в содового завода. Также нашли электролиния, незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции", - рассказал руководитель полиции Крыму.

Обыски провели и в киевском предприятии. Изъяли документацию, созданную представителями России на временно оккупированной территории.

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