Реку в Крыму превратили в свалку

В оккупированном Крыму река в Симферополе превратилась в свалку.
Фото опубликовала блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.
"Вот так выглядит Салгир недалеко от моста на улице Толстого после чистки русла. Вполне по ГОСТу РФ сделано", - пишет блогер.
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На фото видно, что русло реки завален досками и другим мусором, которые собрались на небольшом перекате. Результаты чистки, которая здесь якобы проводилась, совершенно не видно.
На аннексированом полуострове в городе Севастополь пересохла главная притока реки Черной. Как отмечается, такая ситуация может иметь катастрофические последствия для города. Об этом сообщил журналист Владимир Илларионов в Facebook. "К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главной притоке реки Черной, которую называть рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни капли воды. В таком состоянии Узунджи впервые за 40 лет наблюдения", - отметил он.
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