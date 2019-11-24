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воскресенье, 24 ноября 2019 11:42

Реку в Крыму превратили в свалку

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В оккупированном Крыму река в Симферополе превратилась в свалку.

Фото опубликовала блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"Вот так выглядит Салгир недалеко от моста на улице Толстого после чистки русла. Вполне по ГОСТу РФ сделано", - пишет блогер.

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На фото видно, что русло реки завален досками и другим мусором, которые собрались на небольшом перекате. Результаты чистки, которая здесь якобы проводилась, совершенно не видно.

Автор: apostrophe.ua
  Русло реки завалено досками и другим мусором
Русло реки завалено досками и другим мусором
Автор: apostrophe.ua
  Русло реки завалено досками и другим мусором
Русло реки завалено досками и другим мусором

На аннексированом полуострове в городе Севастополь пересохла главная притока реки Черной. Как отмечается, такая ситуация может иметь катастрофические последствия для города. Об этом сообщил журналист Владимир Илларионов в Facebook. "К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главной притоке реки Черной, которую называть рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни капли воды. В таком состоянии Узунджи впервые за 40 лет наблюдения", - отметил он.

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