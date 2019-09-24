В оккупированном Крыму пересохла река

На аннексированом полуострове в городе Севастополь пересохла главная притока реки Черной.

Как отмечается, такая ситуация может иметь катастрофические последствия для города. Об этом сообщил журналист Владимир Илларионов в Facebook.

"К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главной притоке реки Черной, которую называть рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни капли воды. В таком состоянии Узунджи впервые за 40 лет наблюдения", - отметил он.

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