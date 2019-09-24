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вторник, 24 сентября 2019 01:54

В оккупированном Крыму пересохла река
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В Севастополе пересохла главная притока реки Черной. Фото: Facebook
В Севастополе пересохла главная притока реки Черной. Фото: Facebook
В Севастополе пересохла главная притока реки Черной. Фото: Facebook
В Севастополе пересохла главная притока реки Черной. Фото: Facebook
В Севастополе пересохла главная притока реки Черной. Фото: Facebook

На аннексированом полуострове в городе Севастополь пересохла главная притока реки Черной.

Как отмечается, такая ситуация может иметь катастрофические последствия для города. Об этом сообщил журналист Владимир Илларионов в Facebook.

"К вопросу о водоснабжении Севастополя. В главной притоке реки Черной, которую называть рекой Узунджой, нет на сегодняшний день ни капли воды. В таком состоянии Узунджи впервые за 40 лет наблюдения", - отметил он.

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Блогер Roksolana Today&Крым рассказала о главных разочарованиях курортного сезона в оккупированном Крыму. К ним относятся закрытие пляжей, рост цен за аренду, загрязнение моря канализационными отходами, низкое качество сервиса, мусор и проблемы с интернетом.

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