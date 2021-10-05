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В ООН внесут резолюцию по оккупации Крыму. Назвали сроки

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В ООН внесут резолюцию по оккупации Крыму. Назвали сроки
Резолюцию по Крыму внесут в Генассамблею ООН. Фото: ВВС

До конца года Украина подаст в ООН обновленные резолюции по Крыму.

Также резолюции будут касаться вопроса милитаризации незаконно аннексированного полуострова, президент Владимир Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во время его визита в Киев.

Зеленский поблагодарил Израиль за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что эта позиция не изменится и в дальнейшем – в частности, в рамках ООН.

Во время переговоров с президентом Израиля обсуждались вызовы, с которыми Украина столкнулась в сфере безопасности – в связи с войной на Донбассе и российской агрессией в Крыму.

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Владимир Зеленский внедрил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 лиц - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Под санкциями оказались 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена так называемых избирательных комиссий. На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов. Санкции наложены бессрочно.

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Дата
05
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