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вторник, 04 мая 2021 20:23

Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница

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Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
Ольга Скрипник: "Надо искать пути, как заставить Россию выполнять судебные решения". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Украина должна и впредь обращаться в международные суды на действия Российской Федерации. Только в правовой плоскости можно требовать усиления санкций против государства-агрессора и компенсаций, отметила в интервью журналу "Країна" председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

"Это не только украинская позиция, а признана судом по правам человека. Независимо от того, что говорит Россия у себя в государстве о Европейском суде, такие решения на 100 процентов нам нужны. Плюс, это же обоснования других наших действий. Например, если хотим усиления санкций, или же сохранение действующих, то надо на что-то опираться. Мы опираемся на важные решения: на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, решения Европейского суда по правам человека. Разумеется, будет сложно на определенном этапе добиться компенсаций. Но, это не значит, что этого не стоит делать. Все равно нужно искать пути, как заставить Россию выполнять эти решения", - сказала она.

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На основе решений международных судов можем по крайней мере определить, а сколько нам должна вернуть Российская Федерация. Пока этой правовой оценки нет, то сложно требовать от других государств, чтобы они нас поддержали, говорит правозащитница.

Читайте полное интервью в свежем номере журнала "Країна".

Европейский суд по правам человека в дело Украины против России относительно событий на Донбассе присоединил два другие. Это производство Киева против Москвы в отношении детей-сирот, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны с захваченных территорий. А также иск Нидерландов против РФ через сбивания малайзийского боинга над Донбассом в июле 2014-го.

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04
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