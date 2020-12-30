Пересохшие реки, отобранная земля, уничтожены заповедники и тюрьма за отказ служить: Как Крым пережил 2020

Gazeta.ua подает короткие итоги событий в оккупированном русскими Крыму

Водный кризис

В 2020 году в Крыму полностью высохли 9 водохранилищ, 5 рек и 9 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Произошла из-за нехватки дождей и стремительный добычи оккупантами подземных вод.

Оккупанты ввели почасовой график подачи воды. В Симферополе воду дают по 4 часа в сутки. Горячую воду отключили. Контролируют слив технической из батарей.

"Ситуацию с нехваткой воды усиливает рост численности населения. По застройке видно, что Крым сильно перенаселен. Путин всеми силами пытается добиться подачи в Крым днепровской воды, перекладывает ответственность за это на Украину. Должны требовать наказать Россию за нарушение Женевских конвенций, потому что не обеспечивает полуостров водой ", - говорит Gazeta.ua журналист Айдер Муждабаев.

Автор: Соцсети Объявление о почасовой график воды на Новый Год

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Коронакризис в оккупации

Оккупанты занижают статистику уровня заболеваемости Covid-19. Так называемое Минздрава региона называет цифру в 24 191 человека. Украинские правозащитники уверяют, что количество занижена.

"В Симферополе количество зараженных людей в четыре раза превышает официальную статистику. Роспотребнадзор не признает тесты, сделанные в частных клиниках", - пишут в Крымской правозащитной группе.

Жителей оккупированного полуострова лечат дексаметазоном, Цефепимом, Сумамедом и Ксарелто. Оккупанты разворачивают мобильные амбулатории. Это надувные палатки, в которых поставили кровати для больных. Российские актеры и чиновники лечатся в стационарных больницах.

Автор: Слово і Діло Крымчанка в маске выходит из здания больницы

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Крымчан забирают гибнуть за Россию

В 20202 году 3,3 тыс. крымских юношей отправили служить в армию. На 54-х открыли уголовные производства за уклонение. Без военного билета крымским юношам сложнее найти работу.

Оккупанты продолжают насаждать крымским школьникам культ войны. На полуострове работают десятки так называемых казачьих движений и сеть российской "Юнармии". За вступление в ее ряды обещают высокие оценки и дополнительные баллы на так называемом госэкзамене.

Своими действиями россияне нарушают статью 51 Женевской конвенции о запрете государству оккупанту привлекать мирное население в ряды своих вооруженных сил и пропагандировать войну.

"Мы должны добиваться, чтобы международный уголовный суд открыл производство по факту совершения военных преступлений. Россия вытирает ноги о Международное право, но все равно боится личной уголовной ответственности, поскольку в Гааге судить ее организаторов - президента и чиновников Минобороны", - говорит исследовательница Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

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В украинском отбирают землю

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приграничные территории. В список попали Джанкойский, Коровская, Нижнегорский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Ленинский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский и Черноморский районы, города Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.

Согласно указу владеть землей в приграничной зоне могут только граждане РФ. Землей в этих районах обладают более 10 тыс украинцев. Все эти участки отберут или заставят продать за символическую цену. Время для переоформления истекает 25 марта 2021.

"Россия создает эти законы, чтобы люди не заявляли о своем украинском гражданстве. Это шантаж. Ты молчишь и спокойно живешь, или признаешь себя Украинские и тогда всю твою выбрасывают на улицу", - говорит журналист Лариса Волошина.

Автор: АрміяInform "Журналист Лариса Волошина считает, что критика россиян Аксеновым и война с русскими только показательное выступление. Таким образом РФ пытается легализовать оккупацию Крыма за Балтийским сценарию", - Лариса Волошина

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Противостояние между бандитскими кланами

Российская компания "Южный проект" по 5,3 рублей купила винный завод "Массандра". Покупатели - приближенные к Владимиру Путину Юрий и Борис Ковальчук, управляющие банком "Россия".

11 марта детский санаторий "Юность" ликвидировали. Территорию обнесли забором.

Противостояние между русскими и местными бандитскими кланами в Крыму будет усиливаться, - считает Борис Бабин, бывший представитель президента в Крыму.

"В Севастополе вся управленческая вертикаль сформирована русскими из собственных кадров, а в других городах они сознательно оставляли огромный круг возможностей для коллаборационистов. Вопросы экономики, бюджетов отдали кланам Сейлему и полубандитской господина Константинова. Есть более мелкие кланы - Грача, клан Ниметулаева. Конкуренция между группами обострилась в этом году, потому что у русских закончились деньги. Не будем забывать, что в Крыму за годы оккупации разворовали не менее триллиона долларов, которые инвестировала Россия", - говорит он.

Журналист Лариса Волошина считает, что критика россиян Аксеновым и война с русскими только показательное выступление. Таким образом РФ пытается легализовать оккупацию Крыма за Балтийским сценарию.

"В Балтии произошло так: сначала СССР не выдержал санкционного давления и был вынужден признать и осудить оккупацию этих стран. Затем советы с коллаборационистами подписали документ, чтобы создать добровольно советский союз. Здесь будет так же. Их эксперты начинают говорить о том, что оккупация украинского Крыму была ошибкой. Таким образом готовят общественное мнение. Затем осудят оккупацию, правда при следующем президенте. Есть наладить сотрудничество с Меджлисом и признать крымских татар коренным народом Крыма. Потому что после Путина РФ начнет разыгрывать фейковых деоккупации. Мы получим требование от Запада считать мнение местного населения , то есть миллиону приезжих, завезенных россиян", - говорит журналист.

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Целенаправленное уничтожение крымской природы

В оккупированном Крыму весной 2020 вырубили 4 гектара краснокнижного можжевельника. Более 660 дельфинов выбросились на берега оккупированного Крыма. Животных убивают нефтепродукты оккупантов и рыболовные сети.

13 мая 2020 россияне ликвидировали Казантипский и Опукский заповедник. Земли передали в федеральной собственности РФ.

Оккупанты продолжают вырубать крымские леса и парковые насаждения. Добыча щебня для автодороги Таврида, соединяющий Керченский мост и Севастополь, привел к уничтожению вершины горного массива Агармыш.

Бакальская коса, в Раздольненском районе, из-за добычи песка превратилась в остров.

"Мы об этом говорить на различных международных площадках. Но это должны делать не только общественные объединения, но и государство. В 2021 году будет большой мера связана с экосистемой. К нему Украина должна подготовиться очень серьйозно. Вопрос экоцида в Крыму - комплексное, связанное не только с обезвоживанием, уничтожением лесов, но и проведения военных учений. Действия оккупантов запускают процесс разрушения Крыму. Возрождение полуострова затянется на десятки лет", - говорит Ескендер Бариев с Крымскотатарского ресурсного центра.

Более года назад Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с открытием контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак". Согласно данным ресурса Рrozorro на ремонт выделяли 18,2 млн грн. Работники общественной организации "КрымSOS" рассказали Gazeta.ua об изменениях на КПВВ "Чонгар" и собрали данные по работе пункта пропуска.