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понедельник, 21 декабря 2020 16:38

Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым

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Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым
Поток посетителей Крыму сократился в пять раз. Фото: София Староконь

Количество желающих посетить оккупированный Крым сократилось.

С начала 2020 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 538 тыс. граждан и 75 тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет "Радио.Свобода".

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"По сравнению с 2019 годом пассажиропоток уменьшился в 5 раз. За аналогичный период 2019-го админграницу пересекли 2 миллиона 583 тысячи граждан и 391 тысяча автомобилей", - говорится в пресс-релизе ГНСУ.

Людей с крымской регистрацией просили прийти в отделение со справкой внутренне перемещенного лица для "обновления информации о клиенте". Такая ситуация случалась и при открытии счета. Но такие требования нарушают закон и права крымчан.

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