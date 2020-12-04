РФ завезла в Крым более полумиллиона россиян - Джемилев

Джемилев подсчитал количество завезенных россиян в Крым. Фото: Крым. Реалии

С 2014 года Россия переселила на Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.

"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание", – в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия манипулирует крымчанами из-за украинской безолаберности

Раньше МИД Украины сообщило о приоритетах в работе Крымской платформы. Среди них безопасность и эффективность санкций против Росии.