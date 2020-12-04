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пятница, 04 декабря 2020 03:17

РФ завезла в Крым более полумиллиона россиян - Джемилев

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РФ завезла в Крым более полумиллиона россиян - Джемилев
Джемилев подсчитал количество завезенных россиян в Крым. Фото: Крым. Реалии

С 2014 года Россия переселила на Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.

"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание", – в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.

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Раньше МИД Украины сообщило о приоритетах в работе Крымской платформы. Среди них безопасность и эффективность санкций против Росии.

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Дата
04
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