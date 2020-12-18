Банки нарушают права переселенцев из Крыма – активисты

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 612
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 504
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 108
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 63
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1242
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 729
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 16:23

Банки нарушают права переселенцев из Крыма – активисты

  Комментировать
Банки нарушают права переселенцев из Крыма – активисты
Переселенцев из Крыма признали резидентами и дополнительные справки в банк им носить не нужно

Людей с крымской регистрацией просили прийти в отделение со справкой внутренне перемещенного лица для "обновления информации о клиенте". Такая ситуация случалась и при открытии счета. Но такие требования нарушают закон и права крымчан.

Об этом Gazeta.ua ua рассказывают в общественной организации КрымSOS. На "горячую линию" инициативы участились жалобы от переселенцев из Крыма на один из банков. Юристы сделали запрос в Национальный банк Украины, где разъяснили ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как крымчане путешествуют за границу в период карантина

27 апреля 2020 года начало действовать Постановление №31 Национального банка Украины. Жителей Автономной республики Крым и г. Севастополь признали резидентами во всех украинских банках.

До этой даты всех украинцев с крымской пропиской в ​​банках приравнивали к нерезидентам - иностранцам. И, чтобы открыть счет или оформить депозит в любом украинском банке им нужно было предоставить справку внутренне перемещенного лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа

"Сейчас крымчан должны обслуживать в банках наравне с другими украинцами. Видим, что некоторые банки не берут во внимание постановления Нацбанка и продолжают требовать дополнительные документы, а именно - справку внутренне перемещенного лица. Это прямая дискриминация прав крымчан", - отмечает Ольга Куришко, координатор юридического направления КрымSOS.

Активисты советуют письменно обращаться в банковское учреждение и добавлять письмо с разъяснениями от Нацбанка. Приносить справки или дополнительные документы не нужно.

Начал работать чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Его создали для крымчан, чтобы те смогли узнать все об оформлении украинских документов и условиях пересечения админграницы с оккупированным Крымом. На сегодня в чат обратилось почти полторы тысячи человек.

КрымSOS
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банки нарушают права переселенцев из Крыма – активисты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 22817
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 13789
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11097
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8910
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8829
Крым
Кремль хочет разместить ядерное оружие в Крыму
Кремль хочет разместить ядерное оружие в Крыму Просмотров: 144
"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой
"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой Просмотров: 225
Путин сказал, откуда будут качать воду в Крым
Путин сказал, откуда будут качать воду в Крым Просмотров: 2628
Как крымчане путешествуют за границу в период карантина
Как крымчане путешествуют за границу в период карантина
 Просмотров: 315
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
5
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 8622
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть