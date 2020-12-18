Банки нарушают права переселенцев из Крыма – активисты

Переселенцев из Крыма признали резидентами и дополнительные справки в банк им носить не нужно

Людей с крымской регистрацией просили прийти в отделение со справкой внутренне перемещенного лица для "обновления информации о клиенте". Такая ситуация случалась и при открытии счета. Но такие требования нарушают закон и права крымчан.

Об этом Gazeta.ua ua рассказывают в общественной организации КрымSOS. На "горячую линию" инициативы участились жалобы от переселенцев из Крыма на один из банков. Юристы сделали запрос в Национальный банк Украины, где разъяснили ситуацию.

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27 апреля 2020 года начало действовать Постановление №31 Национального банка Украины. Жителей Автономной республики Крым и г. Севастополь признали резидентами во всех украинских банках.

До этой даты всех украинцев с крымской пропиской в ​​банках приравнивали к нерезидентам - иностранцам. И, чтобы открыть счет или оформить депозит в любом украинском банке им нужно было предоставить справку внутренне перемещенного лица.

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"Сейчас крымчан должны обслуживать в банках наравне с другими украинцами. Видим, что некоторые банки не берут во внимание постановления Нацбанка и продолжают требовать дополнительные документы, а именно - справку внутренне перемещенного лица. Это прямая дискриминация прав крымчан", - отмечает Ольга Куришко, координатор юридического направления КрымSOS.

Активисты советуют письменно обращаться в банковское учреждение и добавлять письмо с разъяснениями от Нацбанка. Приносить справки или дополнительные документы не нужно.

Начал работать чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Его создали для крымчан, чтобы те смогли узнать все об оформлении украинских документов и условиях пересечения админграницы с оккупированным Крымом. На сегодня в чат обратилось почти полторы тысячи человек.