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Для переселенцев создают онлайн-нотариат

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Для переселенцев создают онлайн-нотариат
В CrimeaIsUAbot можно узнать ответ на юридические вопросы, увидеть образцы заявлений и записаться в очередь на подачу документов.

Три месяца как начал работать чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Его создали для крымчан, чтобы те смогли узнать все об оформлении украинских документов и условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом. На сегодня в чате обратилось почти полторы тысячи человек.

Об инициативе и первых достижениях Gazeta.ua рассказывает Ольга Куришко, координатор юридического направления общественной организации "КримSOS".

"Вместе с партнерами мы хотели создать понятный и легкий способ предоставления юридических консультаций. В КримSOS уже седьмой год работает горячая линия, где мы рассказываем как оформить различные документы и справки. Благодаря опыту выделили "типичные запросы" для жителей временно оккупированных территорий", – делится Ольга.

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В CrimeaIsUAbot можно узнать как оформить паспорт, свидетельство о рождении или смерти, получить актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. Есть и образцы документов и возможностью записаться в очередь на их подачу.

"У нас есть амбициозная цель – создать онлайн-нотариат для наших граждан из Крыма. В условиях искусственных ограничений со стороны оккупационных администраций, идет работа и по направлению разработки онлайн подачи документов в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий", – добавляет Дарья Свиридова, Первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым

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Ольга Куришко отмечает, что информацию в боте будут обновлять, если будет меняться законодательство или появляются новые потребности. В частности, планируется позже добавить информацию об условиях поступления в вузы, когда это станет актуальным. Сейчас чат-бот CrimeaIsUAbot размещено в Telegram, позже его аналог будет в Viber.

"Сейчас мы начнем работу над дополнениями, касающиеся порядка пересечения, когда человек имеет долги по уплате алиментов или находится в реестре должников, – рассказывает Ольга, – Дополнительно мы планируем дополнить бот разделом об имущественных правах, содержащий раздел о порядке оформления наследства"

Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, рассказала, что Украина не сможет обеспечить жильем всех переселенцев. Для этого в бюджете не хватает средств.

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