Украина не обеспечит жильем переселенцев

На 2021 Правительство выделило 125 млн гривен для приобретения 325 жилых объектов. Фото: Минреинтеграции

Украина не сможет обеспечить жильем всех переселенцев.

Для этого в бюджете не хватает средств, рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина".

"Здесь надо сказать откровенно, если в какой-то момент нам предоставят многомиллиардные финансирования на обеспечение жильем, то возникнет вопрос, сколько у нас других социальных слоев населения нуждается в жилье. Не забывайте, что очереди на жилье не ограничиваются ВПЧ. Чернобыльцы, многодетные семьи, например , в очередях стоят уже десятки лет", - отметила замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На КПВВ с оккупированными территориями введут бесплатные центры тестирования

С 2017-го по 2019 год Украина приобрела 270 квартир для вынужденных переселенцев. На 2021 Правительство выделило 125 млн грн для приобретения 325 жилых объектов.

С момента оккупации Россией Крыма и части Донбасса на мирную территорию Украины переехал 1 446 881 человек. Это - официальное количество людей, которые зарегистрировались для получения социальных выплат или оформления украинских документов. На самом деле переселенцев больше.