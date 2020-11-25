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среда, 25 ноября 2020 13:39

На КПВВ с оккупированными территориями введут бесплатные центры тестирования

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На КПВВ с оккупированными территориями введут бесплатные центры тестирования
Украинская власть введет тестирование на КПВВ. Фото: росзми

На КПВВ с оккупированными Крымом и Донбассом планируют ввести бесплатное тестирование на Covid-19.

Его будут проводить всем, кто въезжать на территорию Украины, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина".

"Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - отметила она.

Министерство здравоохранения уже разработало необходимый алгоритм работы пунктов тестирования.

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Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.

"Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, заезжают с оккупированной территории, делают тесты на собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - добавила она.

На оккупированной территории между Петровским и Стилой появился знак с предупреждением о минном поле. Ранее на этом месте лежал пакет с противопехотными минами.

"Ранее зафиксированый прозрачный пластиковый пакет из примерно 20 противопехотными минами (по оценке, типа ПМН-2), который лежал на земле примерно в 2 км к северу от Петровского и примерно за 170 м к востоку от автодороги С051532, между н.п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским, изъят", - сообщается в ежедневном отчете ОБСЕ.

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