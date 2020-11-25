Возле Петровского обнаружили минное поле

Оккупанты заминировали территорию между Петровским и Стилой. ото: УНИАН

На оккупированной территории между Петровским и Стилой появился знак с предупреждением о минном поле. Ранее на этом месте лежал пакет с противопехотными минами.

"Ранее зафиксированый прозрачный пластиковый пакет из примерно 20 противопехотными минами (по оценке, типа ПМН-2), который лежал на земле примерно в 2 км к северу от Петровского и примерно за 170 м к востоку от автодороги С051532, между н.п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским, изъят", - сообщается в ежедневном отчете ОБСЕ.

Зато в этом районе появилось предупреждение о минном поле.

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"За 3 метра к западу от той же автодороги, на расстоянии примерно 2,4 км к северу от Петровского, наблюдатели впервые видели красный прямоугольный знак с надписью "Осторожно! Мины!" на русском языке и изображением белого черепа и перекрещенных костей посередине, с помощью которого обозначили известное минное поле", - сообщили в СММ.

Ранее Министерство обороны Украины проинформировало в ОБСЕ о том, что в рамках выполнения своих обязательств относительно Оттавской конвенции Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин. В частности, до 2011 года Украина под международным наблюдением уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2".