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среда, 30 декабря 2020 16:30

Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина

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В оккупированном Крыму сократилось финансирование из Москвы. Из-за этого началась грызня за остатки ресурсов. Что будет дальше?

В 2020 году мы увидели интересную тенденцию: предатели в крымском парламенте начали жаловаться на Кремль и на российские методы хозяйствования. Та же Наталья Поклонская (колаборантка, бывшая украинская юрист, ныне депутат Государственной Думы РФ - Gazeta.ua) внезапно прозрела и увидела, что в Крыму за 6 лет появились проблемы с медицинским оборудованием. До оккупации Крыма в поликлиниках и больницах стояли УЗИ, маммографии и другое оборудование, благодаря которому можно было сделать обследование. Мы все знаем и видим, как люди становятся в многомесячные очереди на элементарное УЗИ. Оборудование вывезли в Россию.

До этого были вбросы Сергея Аксенова (коллаборант, самопровозглашённый председатель Крыма - Gazeta.ua) и Владимира Константинова (коллаборант, председатель оккупационной Государственного совета Крыма - Gazeta.ua) о том, что Россия грабит Крым.

Тут есть два варианта: или кормушка сокращается, или Кремль пытается создать имитацию освобождения Крыма как в государствах Балтии во время советской оккупации.

В Балтии произошло так: сначала СССР не выдержал санкционного давления и был вынужден признать и осудить оккупацию этих стран. Затем советы с коллаборационистами подписали документ, чтобы создать добровольно Советский Союз.

Автор: Фото: Газета "День"
  "После Путина РФ начнет разыгрывать фейковых деоккупации Запад потребует у нас считать мнение местного населения, то есть голос миллиона завезенных россиян будет иметь вес", - Волошина
"После Путина РФ начнет разыгрывать фейковых деоккупации Запад потребует у нас считать мнение местного населения, то есть голос миллиона завезенных россиян будет иметь вес", - Волошина

В Крыму будут пытаться разыграть подобный сценарий. Мы это видим по разговорам, которые ведут на прокремлевских телеканалах. Их эксперты начинают говорить о том, что оккупация украинского Крыма была ошибкой. Таким образом готовят общественное мнение. Затем осудят оккупацию, правда при следующем президенте.

Далее все эти Поклонские и Аксеновы начнут делать вид, что они являются избранниками народа Крыма. Вместо аннексии будут пытаться сделать из Крыма серую зону, которую будет контролировать Москва.

Единственное, что может предотвратить такое развитие - желание людей, живущих в Крыму освобождению. И здесь мы возвращаемся к огромной ошибке: пренебрежение крымскотатарским народом, который имеет право на самоопределение. Политика в отношении крымских татар имитационная, находится на уровне лозунгов. Украинские институты власти до сих пор не наладили сотрудничество с Меджлисом. До сих пор нет закона о статусе коренного народа, не выполнено обязательство Украины принять закон о языках коренных народов. Мы видели хорошую инициативу о крымской платформе, но до сих пор нет закрепленного законом права крымских татар формировать частично свое присутствие там, а что? Есть коренной народ, его земля, почему не дать ему легальное представительство в международных институтах.

Украина взяла на себя обязательства ратифицировав международные конвенции о коренных народов, постановления в 2014 году, которым признала крымскотатарский народ коренным. Но законов нет, есть только декларации. Все это ошибка, потому что когда после Путина РФ начнет разыгрывать фейковую деоккупацию Запад потребует у нас считать мнение местного населения, то есть голос миллиона привезенных россиян иметь вес. При том, что мы имеем свой коренной народ, который определился, что они являются гражданами Украины.

Мы хотим деоккупации, но не готовы к ней. Вся деоккупация для нас закончится общим с РФ контролем, или хуже - это будет неуправляемая автономия. Можно этому помешать, пока у нас голосом Крыму говорят крымские татары.

К сожалению Украина не умеет играть в эту дипломатию. Не может использовать козыри, которые у нее есть, а это потеря времени. Это также позорит наше государство, потому что когда ты берешь на себя обязательства, то должен их выполнять, иначе тебе не будут верить.

Автор: Фото: blackseanews
  "Далее все эти Поклонские и Аксеновы начнут делать вид, что они избранниками народа Крыма. Вместо аннексии бубут пытаться сделать из Крыма серую зону,контролируемую Москвой", - Лариса Волошина
"Далее все эти Поклонские и Аксеновы начнут делать вид, что они избранниками народа Крыма. Вместо аннексии бубут пытаться сделать из Крыма серую зону,контролируемую Москвой", - Лариса Волошина

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Может власть боится проблем с русинами и жителями Закарпатья?

Ну а я боюсь маньяков, то может мне не выходить на улицу? Для этого и пишутся законы, чтобы не бояться. Закон о коренных народах четко указывает признаки коренных народов и почему одни народы коренные, а другие - нет. Даже у русских есть закон о коренных народах, хоть и не соответствует международному праву.

Все ужасно, но что делать с коллаборационистами? В будущем можем ожидать, что Аксенов или Поклонская начнут каяться и завтра мы получим мучеников, которых простят?

Когда мы говорим о коллаборационистов мы представляем Мотороллу в ВР, или Аксенова, что раскаивается. Все проще: руководители уйдут в страны, где нет закона об экстрадиции. Они столько награбили за период оккупации, что легко смогут себе это позволить. Безнаказанными останутся огромное количество людей.

К примеру: после свержения нацистского режима в городах осталась половина судей которые отправляли евреев в концлагеря. Эти же судьи и судили руководителей концлагерей, логично, что они получали 3-4 года условно.

Мы говорим амнистия не оправдывает военных преступников. Прекрасно, но в нашей Конституции написано, что украинские суды имеют или территориальную или специальную принадлежность согласно кодексам, которые мы имеем в наличии. У меня вопрос - кто будет судить коллаборационистов, если их не могут судить ни в Киеве, ни во Львове. Суды по событиям, которые происходили в период оккупации, будут крымскими. Кто будет судьями, следователями, прокурорами? Это будут те самые безнаказанные коллаборационисты и предатели, что останутся на своих должностях. И вред от них будет гораздо больше, чем удовольствие увидеть Аксенова на скамье подсудимых.

Важно, чтобы в оккупированном Крыму пресекли деятельность людей, которые делали бесправие, вливали пропаганду в головы детям, помогали оккупировать Крым. Надо выписать закон о коллаборационистов. Он должен быть таким, чтобы люди знали кто может остаться, а кто - нет.

Автор: Фото: Znaj.ua
  "Мы хотим деоккупации, но не готовы к ней. Вся деоккупация для нас закончится общим с РФ контролем полуострова, или хуже - это будет неуправляемая автономия. Можем этому помешать, пока у нас голосом Крыма говорят крымские татары", - Волошина
"Мы хотим деоккупации, но не готовы к ней. Вся деоккупация для нас закончится общим с РФ контролем полуострова, или хуже - это будет неуправляемая автономия. Можем этому помешать, пока у нас голосом Крыма говорят крымские татары", - Волошина

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Что с этим делать?

Нам нужен закон о коллаборационистах, где будут четко установлены пределы. Надо иметь кодекс, чтобы иметь возможность создавать специальные комиссии и суды. Это нужно, чтобы судили и выносили приговоры не местные коллаборационисты и предатели, а независимые органы. Для этого надо создавать законы, базы. Иначе это будет выглядеть как на Донбассе, где предатели выносят приговоры добровольцам и оправдывают коллаборационистов, потому что у них на оккупированной территории друзья и родственники. Мы должны осознать, что альфа и омега заключается в том, что нам всем безразлично, как выглядит наша Конституция. Нам она интересна в пределах революционной целесообразности.

Украинские власти планируют ввести национальные санкции против лиц, причастных к продаже крымского винного завода "Массандра".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Автор: София Староконь
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