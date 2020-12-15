За продажу "Массандры" в аннексированому Крыму будут новые санкции

Украина готовит санкции против покупателей Массандры. Фото:massandra.su

Украинские власти планируют ввести национальные санкции против лиц, причастных к продаже крымского винного завода "Массандра".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Глава министерства Алексей Резников заявил, что есть все документы для этого, содержащиеся в открытых источниках. Из этих данных готовится санкийцний пакет.

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Министерство обратится к международным партнерам с призывом внести причастных к санкционных списков и усилить санкции. А также планируются судебные обращения в международные суды.

Резников отметил, что продажа винзавода - продолжение незаконной "национализации", которая началась после аннексии Крыма Россией.

"Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. Это создает риски для "Массандры", которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а ценные активы просто разворуют. За это придется отвечать", - отметил он.

Оккупационные власти Крыма продала винный завод "Массандра". Дочерняя компания банка "Россия" приобрела акции за $73 млн.