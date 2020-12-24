Во Львове Украину оставили без Крыма

На официальном YouTube-канале Львовского горсовета опубликовали 4 видео с картой Украины без оккупированного Крыма.

Ролики для старшеклассников изготовила общественная организация "Родители в действии". Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро удалили, пообещав исправить "досадную ошибку", пишет Zaxid.net.

"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательны. Без всяких злых намерений все трое пропустили. Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее, чем за сутки публичности ролика, мы его уже заменили. Извиняемся за такую ошибку. Крым-это Украина!"- пояснила глава общественной организации Юлия Гвоздович.

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Она попросила отнестись к этой ситуации с пониманием. Сейчас ролик уже переделывают. Его создавали, как небольшой курс о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове.

Автор: zaxid.net

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Во Львовском горсовете также пообещали, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

"Относительно досадной ошибки с картой Украины... Львовский городской совет неоднократно и последовательно демонстрирует свою позицию относительно территориальной целостности и неделимости Украины. Эта техническая ошибка в кратчайшие сроки будет исправлена реализаторами проекта. Надеемся, обновлены видео станут полезными для молодых людей, поскольку их суть направлена на построение молодого гражданского общества", - заявили там.

Автор: zaxid.net

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Французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначено частью России. На сайте издания при наведении курсора на аннексирован полуостров на карте в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире, активируется карта Российской Федерации.

Позже издание исправило ошибку.