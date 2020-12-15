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среда, 16 декабря 2020 12:50

Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
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На ремонт КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» выделяли 18,2 млн грн
Фото: Из открытых источников
За год 359 тыс. человек пересекали админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ «Чонгар»
В обновленном пункта пропуска открыли сервисную зону, где разместили центр предоставления административных услуг, здание автостанции
Для въезда на материковую часть Украины нужно установить приложение «Дій вдома» и пройти 14 дней самоизоляции
В феврале 2020 года начал работать центр предоставления административных услуг, там есть и детский уголок

Более года назад Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с открытием контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак". Согласно данным ресурса Рrozorro на ремонт выделяли 18,2 млн грн. Работники общественной организации "КрымSOS" рассказали Gazeta.ua об изменениях на КПВВ "Чонгар" и собрали данные по работе пункта пропуска.

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С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года 359 тыс. человек в обе стороны пересекали админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ "Чонгар". Такие данные Государственной пограничной службы. Однако эти цифры из-за пандемии значительно ниже предыдущих годов. Например, в августе 2019 года 200тыс человек проехали КПВВ "Чонгар", а в 2020 году в этом же месяце – 12 тыс.

"Сегодня, во время пандемии, мало кто готов тратить на дорогу в несколько раз больше времени и денег, – отмечает Алексей Тильненко, координатор Херсонского офиса ОО" КрымSOS ", – Ведь для въезда на материковую часть Украины нужно установить приложение "Дій вдома" и пройти 14 дней самоизоляции, или сдать ПВЛ-тест за свой счет, а это от 850 до 2500 грн".

В августе 2019 года через КПВВ "Чонгар" прошло 200 тыс. человек, а в 2020 году в этот месяц - 12 тыс . Из-за карантиных ограничений дорога стала сложнее и дороже

Алексей отмечает, что в обновленном пункте пропуска открыли сервисную зону, где разместили центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), здание автостанции. Но все работы не закончили. К марту 2021 года продлится реконструкция последнего здания - там планируют построить автозаправочную станцию ​​и фудкорт.

Автор: ОО «КрымSOS»
  В феврале 2020 года начал работать центр предоставления административных услуг, там есть и детский уголок
В феврале 2020 года начал работать центр предоставления административных услуг, там есть и детский уголок

"Тот, кто не раз пересекал административную границу с Крымом, знает как это стоять в очереди на паспортный контроль в херсонскую жару и под пристальным ледяным ветром зимой, – рассказывает Светлана Попова, юрист, – Хорошо, что появились более цивилизованные условия с санитарной зоной и зонами ожидания".

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В феврале 2020 года начал работать ЦПАУ в сервисной зоне КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". За первую половину 2020 года там 45 жителей АРК получили в украинский паспорт, а 324 – оформили загранпаспорт.

"Удобно, что непосредственно на границе можно решить почти все вопросы с документами, не нужно тратить деньги на дорогу в город и ехать около 40 км, – отмечает Светлана, – Однако сейчас мало кто едет из Крыма подавать или забирать документы. Но после завершения карантина, многие крымчане у которых накопились дела - поедут на материк для их решения. Скорее всего возникнут очереди".

В общем, активисты отмечают, что на пункте пропуска стало более комфортно и удобно, с нетерпением ждут завершения строительства.

3 місяці тому почав працювати чат-бот CrimeaIsUAbot у Telegram. Його створили для кримчан, аби ті змогли дізнатися все про оформлення українських документів та умови перетину адмінкордону з окупованим Кримом. На сьогодні до чату звернулося майже 1,5 тис. людей.

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