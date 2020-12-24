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четверг, 24 декабря 2020 22:22

Выдавливать Россию - Кулеба рассказал о цели Крымской платформы

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Выдавливать Россию - Кулеба рассказал о цели Крымской платформы
Кулеба рассказал, как будет работать Крымская платформа. Фото: "Группа"

Крымская платформа позволит ограничить произвол России в оккупированном Крыму.

"Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму, мы будем увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма, ухудшения экологической ситуации путем укрепления санкций. И мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут выдавливать Россию из Крыма. Захваченный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на "Украине 24".

Крымская платформа станет объединением государств, международных и неправительственных организаций. Они должны объединить свои усилия для деоккупации Крыма.

"Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве и соберет лидеров других государств мира, а также представителей тех организаций, которые я также вспомнил", - рассказал Кулеба.

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Платформа будет иметь несколько уровней: межправительственный, межпарламентский, экспертный.

Украина представила Евросоюзу концепцию международной Крымской платформы при обсуждении последствий аннексии полуострова. Это произошло во время восьмой видеоконференции, посвященной аннексированному Крыму.

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