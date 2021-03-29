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понедельник, 29 марта 2021 17:33

Крымчане понимают, что будущее только с Украиной - Кориневич

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Крымчане понимают, что будущее только с Украиной - Кориневич
Антон Кориневич: В рамках Крымской платформы будем активно работать с нашими международными партнерами. Фото: Facebook

Украина должна закрепить правовой статус коренных народов полуострова, отменить закон о свободной экономической зоне "Крым", принять правовую и социальную защиту политзаключенных, военнопленных и гражданских заложников. О первоочередных задачах в рамках реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма рассказал Gazeta.ua постоянный представитель президента Украины в АР Антон Кориневич.

- Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма - это открытый публичный документ, который является широкой рамкой понимание того, как государство и все его органы работают для возвращения временно оккупированной территории Крыма, - говорит Антон Кориневич. - На его выполнение Кабмин в течение трех месяцев разработать соответствующий план мероприятий. И там могут быть конкретные законопроекты или другие нормативно-правовые акты. Конечно, такой документ должен был появиться гораздо раньше, еще в 2014 году.

Очень странно, что семь лет временной оккупации Крыма в государстве не было единого позиционного документа, как работаем в направлении деоккупации и реинтеграции. Это не правильно выглядело и для наших граждан, как для проживающих на временно оккупированной территории, так и на подконтрольной правительству Украины, и для государственных органов и международных партнеров. Нам нужна поддержка, содействие на пути к деоккупации и реинтеграции Крыма, а сами не принимаем никаких позиционных документов. Представители государственных органов и неправительственных организаций, эксперты отмечают, что у нас есть очень сильные и правильные резолюции международных организаций по вопросу Крыма, всегда их цитируем, делаем ссылки. А своих позиционных документов у нас не было. Работа над текстом продолжалась где-то больше года. Хорошо, что такой документ появился - действительно исторический момент.

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Что станет первоосновой? С чего стоит начать на пути к деоккупации и реинтеграции Крыма?

В течение трех месяцев должны появиться не конкретные законы, а план мероприятий. Правительство должно разработать дорожную карту. В этом плане мероприятий хотим видеть конкретные шаги и законопроекты. Сразу надо определить, что законопроектов за три месяца может и не быть. Если появятся, то, как минимум, три. Во-первых, необходимо принятие закона о коренных народах в Украине, чтобы закрепить их правовой статус на законодательном уровне и, в частности, статус крымскотатарского народа. Во-вторых, надо отменить или существенно переписать закон о свободной экономической зоне "Крым". Он не отвечает реалиям и нашей позиции на международной арене. Просим партнеров накладывать санкции на предприятия, работающие в Крыму, а сами имеем в законодательном поле свободную экономическую зону с нулевым уровнем налогообложения. Третий законопроект - о правовой и социальной защите политических заключенных, военнопленных и гражданских заложников. Он должен определять как государство в правовом и социальном плане защищает этих людей.

Как стратегия будет работать на международном уровне?

В ней есть блок: международное сотрудничество, где определяется, что ключевой внешнеполитической инициативой, ключевым мероприятием на международном уровне для реализации стратегии является Крымская платформа. Безусловно, возлагаем большие надежды на ее учредительный саммит, который пройдет в столице 23 августа этого года. Она станет международной переговорной площадкой по Крыму. К этому времени такого не было. Ее надо было инициировать Украины, потому что это естественно и нормально, имеем временно оккупированные территории. Получается так, что международные площадки для Донбасса есть, в частности, минская и нормандская, а для Крыма до сих пор не имели. В рамках Крымской платформы будем активно работать с нашими международными партнерами, государствами над реализацией конкретных проектов, которые будут приближать время деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории. Здесь украинские дипломаты очень активны и на уровне ООН, и на уровне региональных международных организаций. Работа в этом направлении будет продолжаться.

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В Стратегию не вошел ряд позиций Меджлиса, написал его глава Рафат Чубаров. О каких именно там говорилось предложение? Почему они были не учтены?

Там есть много положений о коренных народах, в том числе о крымскотатарском. Ожидаемым результатом реализации является восстановление прав крымскотатарского и других народов. Очевидно, коллеги из Меджлиса говорят о вопросах национально-территориальной кримськоитатарськои автономии, на основе права крымскотатарского народа на самоопределение. В этом вопросе надо двигаться. Но стратегия - это позиционный документ, она не может давать указаний Верховной Раде принимать конкретные законы. СНБО, как коллегиальный орган, не может давать поручения и прямые задачи парламенту. Все вопросы, касающиеся национально-территориальной автономии, должны приниматься в рамках парламента конституционным большинством голосов.

Что Стратегия "говорит" жителям Крыма? Какие там сейчас настроения?

В Крыму не имеет такой значительной поддержке государство-оккупант. Это Россия создает иллюзию, картинку, что, мол, огромное количество крымчан пришли на, так называемый, опрос 16 марта 2014 и за что-то там проголосовали. Не имеет этой поддержки. Крымчане понимают, что будущее может быть только вместе с нами, и Крым - это Украина, безусловно. Просто мы временно не можем там осуществлять свою юрисдикцию. Вопрос в том, что Стратегия может закладывать общие позиционные вещи. Например, те, кто работал на высоких руководящих должностях в оккупационных администрациях, конечно, больше не могут ни на что претендовать потом.

Лица, которые совершали военные преступления или грубые нарушения прав человека, - соответственно должны быть привлечены к уголовной ответственности. Ничто их от этого не может уволить. Но это вопрос конкретных законопроектов. Их не может решить стратегический позиционный документ, принятый СНБО. С юридической точки зрения надо понимать, как это все делается. Уголовная или административная ответственность - это вопрос конкретных законопроектов, которые должна принимать Верховная Рада.

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Она направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются принципами равенства и недискриминации.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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