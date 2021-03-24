Реализация стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека.

Она направлена ​​на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются принципами равенства и недискриминации, сообщает Офис президента.

Документ будут реализовывать по 27 ключевым направлениям, среди которых:

- предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;

- обеспечения права на справедливый суд;

- обеспечения свободы мирных собраний и объединений;

- предотвращение и противодействие дискриминации;

- обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

- противодействие домашнему насилию;

- обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

-обеспечения прав ребенка;

-обеспечение экологических прав;

- обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

-обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;

-восстановлении прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;

-преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ.

В результате осуществления Нацстратегии ожидается:

- введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;

- согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;

- создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента. Согласно документу, Украина ставит приоритетом защиту прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крыма.