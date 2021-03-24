Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека.
Она направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются принципами равенства и недискриминации, сообщает Офис президента.
Документ будут реализовывать по 27 ключевым направлениям, среди которых:
- предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;
- обеспечения права на справедливый суд;
- обеспечения свободы мирных собраний и объединений;
- предотвращение и противодействие дискриминации;
- обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;
- противодействие домашнему насилию;
- обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;
-обеспечения прав ребенка;
-обеспечение экологических прав;
- обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
-обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;
-восстановлении прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;
-преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ.
В результате осуществления Нацстратегии ожидается:
- введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;
- согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;
- создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.
Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.
Согласно документу, Украина ставит приоритетом защиту прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крыма.
Комментарии