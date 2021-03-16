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вторник, 16 марта 2021 15:20

Как крымчанам поступать в вузы без ВНО

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Как крымчанам поступать в вузы без ВНО
Упрощенной процедурой поступления в вузы могут воспользоваться украинцы с оккупированных РФ территорий и прифронтовых городов Донбасса Фото: pixabay.com

Чтобы получить профессиональное или высшее образование у украинцев с оккупированных Россией территорий есть 2 пути: сдать ВНО на общих основаниях или пройти упрощенную процедуру поступления в ВУЗы. Юристы "КрымSOS" рассказывают Gazeta.ua, что уже нужно готовиться к вступительной кампании этого года.

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Тем, кто проживает на оккупированной территории и хочет получить высшее профессиональное образование на материковой Украине нужно обращаться в образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина". В 2020 году можно было выбирать из 192 заведений. Поступающим необязательно иметь результаты школьного ВНО, украинский паспорт или аттестат. Но нужно заполнить заявку, образовательную декларацию, предоставить свидетельство о рождении и сдать 3 экзамена: по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету или творческий конкурс.

Также школьникам из оккупированного Крыма, не имеющим аттестата об окончании 9-го или 11-го класса, нужно экстерном сдать школьные экзамены — это около 20 предметов. Готовый аттестат выдают примерно через 3 месяца после сдачи таких экзаменов.

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"Как правило, дети с одним из родителей едут на материковую Украину в воскресенье. В вузах им выделяют комнату в общежитии. Ученик сдает экзамены — в школе для аттестата и вступительные в ВУЗ", — рассказывает Ольга Куришко, координатор юридического направления "КрымSOS".

С 2020-го по квоте №2 могут вступать не только крымчане, но и украинцы с оккупированных территорий Донбасса и населенных пунктов на линии соприкосновения. И если в 2019 году в целом выделили 2600 льготных мест, в прошлом году эта цифра выросла до 13 тыс. "Бюджетникам" должны выделить место в общежитии, предоставить стипендию, бесплатные учебники и доступ к интернету.

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Юристы "КрымSOS" напоминают, что на время пандемии коронавируса действуют определенные ограничения пересечения админграницы с оккупированным Крымом. В частности, всем, кто едет из оккупированного Крыма на материковую Украину, нужно установить приложение "Вдома" и 2 недели находиться на самоизоляции или сдать экспресс-тест на КПВВ. Однако тем, кто едет на учебу, и одному сопровождающему не нужно проходить эту процедуру. В таком случае нужно иметь письменную справку из учебного заведения.

"Советуем не медлить и предупредить о своем желании учиться администрацию выбранного заведения образования, чтобы не получить "сюрприз", - рассказывает Валентина Потапова, эксперт Центра гражданского просвещения "Альменда", — Недавно к нам обратился парень из Крыма, который после 9-го класса захотел вступить в профессиональный колледж в Киеве. Из заведения ему ответили, что вроде у них нет упрощенной процедуры вступления. Будем писать письма в Министерство образования для разъяснения ситуации".

В январе 2021 года на КПВВ с Крымом открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. За 15 мин. там можно узнать, болен ли человек Covid-19. Если результат тестирования отрицательный - человека сразу же снимают с самоизоляции. При положительном результате же вызывают "скорую" или направляют к семейному врачу.

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