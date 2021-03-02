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вторник, 02 марта 2021 11:48

Рассказали, что делают при выявлении коронавируса на КПВВ "Чонгар"

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Рассказали, что делают при выявлении коронавируса на КПВВ &quot;Чонгар&quot;
При обнаружении коронавируса на КПВВ с Крымом вызывают скорую или человека направляют к семейному врачу. Фото: livejournal.com

В январе 2021 года на КПВВ с Крымом открылись пункты бесплатного экспресс-тестирование на коронавирус. За 15 минут там можно узнать болен ли человек COVID-19. Если результат тестирования отрицательный - человека сразу же снимают с самоизоляции. При положительном результате же вызывают скорую или направляют к семейному врачу.

Об этом Gazeta.ua рассказывают юристы Херсонского офиса КрымSOS. Они воочию видели как работает пункт тестирования на COVID-19 у КПВВ "Чонгар".

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На КПВВ "Чонгар" пункт открыли в помещении, предназначенном под автостанцию. Там 7 дней в неделю с 8 до 16 работают фельдшеры "Общества Красного Креста" и медицинские сестры местной больницы.

"За смену сделали около 80 тестов, желающих его сдать очень много, - рассказывает юрист КрымSOS, - Один мужчина получил положительный результат. Он себя хорошо чувствовал, первичный осмотр прошел нормально - поэтому его просто направили на самоизоляцию под наблюдением семейного врача. Однако он ехал куда-то в западную Украину".

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По словам фельдшера - это был второй случай положительного тестирования. Но при легкой форме коронавируса не вызывают карету скорой помощи. Также информацию о положительном тесте не добавляют в систему - туда вносят только данные по отрицательным результатам. Механизм контроля и надзора за инфицированными пока не известен.

В январе 2021 года административную границу с оккупированным Крымом пересекли 20 тыс. человек. По правилам, люди, которые едут из Крыма на материковую часть Украины, должны установить приложение "Вдома" и 14 дней находиться на самоизоляции. Чтобы быстрее сняться с самоизоляции - можно сдать бесплатный экспресс-тест на КПВВ с Крымом, или в лабораториях.

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