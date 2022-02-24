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четверг, 24 февраля 2022 09:00

Из оккупированного Крыма зашла военная техника РФ - МВД показало видео

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Из оккупированного Крыма зашла военная техника РФ - МВД показало видео
С оккупированного полуострова движется русская военная техника. Фото: Фото: bel.ru

Из оккупированного полуострова движется российская военная техника.

Агрессия России произошла сегодня, 24 февраля, около 5:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

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В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По всей Украине ввели военное положение.

Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.

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Дата
24
февраля

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