Из оккупированного Крыма зашла военная техника РФ - МВД показало видео

Из оккупированного полуострова движется российская военная техника.
Агрессия России произошла сегодня, 24 февраля, около 5:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым, сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.
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В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
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