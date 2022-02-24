Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает

Зеленский уже провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за масштабного вторжения России в Украину. На территории страны введут военное положение.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном официальными каналами главы государства.

"Сегодня утром Путин объявил проведение "специальной военной операции" на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничным отрядам. Во многих городах Украины было слышно взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что уже разговаривал с президентом США Джо Байденом - Штаты уже начали сплачивать международную поддержку.

"Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы сильны, готовы ко всему. Мы победим", - заверил президент.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.