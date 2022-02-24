Путин выбрал войну, будет ответ - Байден

Байден сказал, что США и союзники ответят на вторжение. Фото: Getty images

Российский президент Владимир Путин избрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает "УНІАН".

"Народ Украины подвергся непровоцированной и неоправданной атаке российских сил", - сказал он.

Президент пообещал, что США и союзники ответят на нападение России. Только она несет ответственность за смерти, которые принесет вторжение.

На вторжение отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада призывает Россию немедленно прекратить все вражеские и провокационные действия против Украины, а также вывести из страны все военные и доверенные силы. Следует уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он в Twitter.

Премьер встретится с партнерами G7, чтобы коллективно ответить на вторжение.

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"В том числе путем введения дополнительных санкций в отношении тех, которые были объявлены в начале этой недели. Эти неосторожные и опасные действия не останутся безнаказанными", – написал Трюдо.

Президент РФ Владимир Путин вышел в прямой эфир в 4 утра. Армия РФ вводит войска на Донбасс. Он объявил, что в Украине будет производиться специальная военная операция. Оккупация Украины в "планы не входит", заявил он.