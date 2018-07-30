Фото Сенцова повесят на мэрию Парижа

Олега Сенцова сегодня поддержит мэр Парижа. Фото: Films.com.ua

Сегодня в Париже разместят фотографию Олега Сенцова на здании мэрии.

Такое решение принял мэр французской столицы, сообщили на странице "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

"Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - отметили в сообщении.

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24 июля стало известно, что Олега Сенцова вывозили за пределы колонии в реанимацию ближайшей больницы. Хотели принудительно кормить, но он не согласился. Сейчас он может получить эту "смесь". Кроме того, сестра политзаключенного Сенцова Наталья Каплан опровергла факт, что ее брат находится на грани жизни и смерти.