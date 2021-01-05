Жертвы Covid-19: болезнь не преодолели более 2 тыс. киевлян

По состоянию на 5 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 846 больных. Вчера болезнь диагностировали у 504 человека. Подтвержденных случаев заболевания - 114 369.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 33 медики

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы. Умерли 26 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2003 киевлянина", - отметил председатель столицы.

Подхватили недуг:

- 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет

- 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

- 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском районе - 104 случая.

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За последние сутки в Украине обнаружили 5334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 164, медработников - 362. По состоянию на утро 5 января имеем 1 083 585 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.