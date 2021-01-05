Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 164, медработников - 362.

Всего, по состоянию на утро 5 января, имеем 1 083 585 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 129 летальных. 202 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 747 408 пациентов, из них за последние сутки - 13 850, сообщает Минздрав.

Киев снова лидирует по количеству заражений. Здесь за сутки обнаружили 846 новых больных. Далее идут Одесская - 682, Запорожская - 418, Черкасская - 376 и Полтавская - 376 - области.

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Ситуация в областях:

Киев - 846 случаев;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.