Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях

За последние сутки в Украине обнаружили 5334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 164, медработников - 362.
Всего, по состоянию на утро 5 января, имеем 1 083 585 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 129 летальных. 202 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 747 408 пациентов, из них за последние сутки - 13 850, сообщает Минздрав.
Киев снова лидирует по количеству заражений. Здесь за сутки обнаружили 846 новых больных. Далее идут Одесская - 682, Запорожская - 418, Черкасская - 376 и Полтавская - 376 - области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных
Ситуация в областях:
Киев - 846 случаев;
Винницкая область - 76 случаев;
Волынская область - 86 случаев;
Днепропетровская область - 320 случаев;
Донецкая область - 269 случаев;
Житомирская область - 77 случаев;
Закарпатская область - 65 случаев;
Запорожская область - 418 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 266 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Львовская область - 371 случай;
Николаевская область - 87 случаев;
Одесская область - 682 случая;
Полтавская область - 376 случаев;
Ровенская область - 137 случаев;
Сумская область - 59 случаев;
Тернопольская область - 53 случая;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 40 случаев;
Черкасская область - 376 случаев;
Черновицкая область - 127 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.
Комментарии