Женщину прибило плиткой в столичном переходе

В подземном переходе Киева рухнула плитка. Фото: "Вечерний Киев"

В Днепровском районе Киева на голову 55-летней женщине упала плитка с потолка подземного перехода.

Трагедия произошла 25 февраля, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Госпитализирована с ушибом мягких тканей головы. "Скорую" вызвала полиция", - говорится в сообщении.

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22 января 2021 года в подземном переходе на площади Независимости произошел масштабный обвал потолка. В результате ЧП никто не пострадал.