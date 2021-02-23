Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала

В Киеве женщине на голову упал лед Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Прорезной глыба льда упала на голову женщине. Обвал произошел днем 22 февраля.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Предварительно известно, что травмирована пыталась пройти под домом несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении.

На обнародованном вскоре видео видно, что женщина все-таки пренебрегла правилами, пытаясь пройти под заградительной лентой. В тот момент и произошел обвал.

"Руководители компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей - не парковать автомобили у таких лент", - призвали патрульные.

Травмировалась женщина и в Голосеевском районе Киева 21 февраля. Вход в магазин для 58-летней Светланы обернулся многочисленными ушибами и переломами. В частности сломанные 10 ребер и проткнутое легкое. На голову ей упала смесь из снега и льда.