Женщина 5 дней беспомощно лежала на полу в закрытой квартире

О том, что ее бабушка долго не выходит на связь сообщила полицейским внучка Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве женщина 5 дней пролежала на полу в собственной квартире.

О том, что ее баба долго не выходит на связь, сообщила полицейским внучка. Женщина закрылась изнутри, поэтому ключом открыть было невозможно, сообщили в патрульной полиции Киева.

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"Сообщение поступило на службу 102 вчера около 14:00. Внучка сообщила, что у нее есть ключи от дома, но так как дверь заперта изнутри, не может туда попасть. Полицейские опросили соседей, которые отметили, что слышали крики из квартиры пожилой женщины, но поскольку все затихло, решили, что все хорошо, никому об этом не сообщили. С разрешения внучки, учитывая то, что возможно гражданка требовала немедленной медицинской помощи, решили осуществить аварийное открытие дверей", - говорится в сообщении.

Когда полицейские открыли дверь, женщина была почти без сознания. Она рассказала, что после того, как ее посетила внучка, она упала и 5 дней пролежала на полу, потому что встать не могла и никто не откликнулся на ее крики. До приезда "скорой", о женщине позаботились патрульные.

Во Львове школьник спас женщину которая травмировалась и не могла самостоятельно передвигаться. Артур Павлюк услышал ее крики. Женщина не открывала двери, поэтому, чтобы выяснить, что произошло, парень разобрал вентиляционную решетку в своей квартире и через нее общался с пострадавшей.