Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире

Парня, который выявил смекалку и неравнодушие, полицейские наградили Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове школьник спас женщину которая травмировалась и не могла самостоятельно передвигаться.

Одиннадцатиклассник Артур Павлюк услышал крики соседки, пишет tsn.ua. Женщина не открывала двери, поэтому, чтобы выяснить, что произошло, парень разобрал вентиляционную решетку в своей квартире и через нее общался с пострадавшей.

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69-летняя женщина рассказала, что убирала, упала с лестницы и не может ходить. Артур, посоветовавшись с отцом, вызвал полицию и показал, где квартира потерпевшей. Полицейские с помощью лестницы поднялись на второй этаж, оттеснили окно и попали в помещение.

Женщина лежала на полу и не могла пошевелиться. Врачи скорой заподозрили у нее перелом шейного отдела позвоночника. Женщину доставили в больницу, а парня, который проявил смекалку и неравнодушие, полицейские наградили.

В Одессе патрульные и спасатели помогли незрячей 83-летней женщине, которая несколько дней была замкнута в собственной квартире. Чтобы попасть к женщине, пришлось срезать спецтехникой замок. Первое, что женщина попросила у спасателей, - кусок хлеба.