Незрячую 83-летнюю женщину запер в квартире сын - когда спасли, попросила хлеба

Чтобы попасть к женщине, пришлось срезать спецтехникой замок Фото: zakarpattya.net.ua

В Одессе патрульные и спасатели помогли незрячей 83-летней женщине, которая несколько дней была замкнута в собственной квартире. Чтобы попасть к женщине, пришлось срезать спецтехникой замок.

Первое, что женщина попросила у спасателей, - кусок хлеба, пишет tsn.ua. Их вызвала соседка около 2:00, потому что старушка кричала и просила помощи. Женщина говорит: копов вызывают не впервые. Потому пенсионерка живет с сыном, который часто оставляет мать и почти не кормит.

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53-летний сын пленницы безработный и имеет заболевание, которое обостряется дважды в год. В это время у мужчины начинаются приступы, он должен лечиться под наблюдением психиатра. Во время приступов мужчина часто закрывает слепую мать, исчезает на несколько дней. Однажды, говорят соседи, женщина просидела взаперти почти 2 недели.

Полицейские говорят, что мужчину не могут отправить на лечение без его согласия. Соцслужбы здесь тоже бессильны, потому что у мамы с сыном есть родственники, которые должны ими заниматься. Брат старушки с женой, хоть и приезжают, но редко, почти никогда не заходят в квартиру.

Сейчас полицейские делают все возможное, а соседи надеются, что они повлияют на мужчину, и он больше не будет оставлять мать одну.

В городе Ровно на ул. Можайского 88-летний пенсионер позвонил в полицию за неимением средств на еду. Полицейские мгновенно отреагировали на просьбу дедушки.