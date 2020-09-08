Дедушка вызвал полицейских, потому что не было денег на еду

"Мне нужна помощь полиции. Помогите мне. Мне не за что купить еды".

В городе Ровно на улице Можайского 88-летний пенсионер позвонил в полицию за неимением средств на еду. Полицейские мгновенно отреагировали на просьбу дедушки. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Ровенской области.

"Экипаж полиции отправился по вызову на улицу Можайского. Там встретил их человек почтенного возраста. Житель рассказал, что его жена недавно умерла, дети отказались и давно не посещают, а денег на питание нет. Единственная, кто иногда помогает с продуктами - это соседка", - рассказали в пресс-службе.

"Мне нужна помощь полиции. Помогите мне. Мне не за что купить еды", - обратился с волнением к полицейским дедушка. Они сразу поехали в магазин, купили все, что он заказал. И связались с социальными службами, сотрудники которой обещали навестить пенсионера в ближайшее время.

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По словам пресс-секретаря патрульной полиции области Иванны Бояковской, пока дедушку обеспечили всеми необходимыми продуктами и лекарствами.

"У дедушки пока есть еда, в доме убрано, лекарства есть, держится более или менее, поговорить любит, но возиться у плиты - нет. Поэтому подкрепить иногда старенького порцией горячих блюд не помешает. С остальным, с помощью неравнодушных конечно, справляется".

Полицейские взяли ситуацию с дедушкой под контроль и обещали наведываться к нему.

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