Завтра зажгут главную елку страны

Высота елки в этом году составляет 25 м - немного меньше, чем в прошлом году (30 м), чтобы не конкурировать с Софией Киевской. ФОТО: Folk Ukraine

В Киеве главную елку на Софийской площади торжественно зажгут 19 декабря в 19:00.

Празднование же по случаю открытия елки начнется уже в 18:00. На сцене будет выступать оркестр HАOHИ, говорится на сайте столичной мэрии.

Кроме НАОНИ, после церемонии зажжения будет выступать Dj Slap (19:00), ILLARIA (20:15), RIYA (20:20). Хедлайнером концерта станет группа "Скай" в 20:25.

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В этом году 25-метровую елку украсят 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд из фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых будут иметь форму кристаллов. Стоимость нынешней новогодней красавицы - 2,7 млн грн. Позади елки будет работать экран, через который посетители смогут передавать праздничные поздравления. Несколько меньше вторая, 22-метровая елка, стоит на Контрактовой площади.