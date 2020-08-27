Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга

27 августа в столичном Охматдете проведут 2-ю в Украине неродственною трансплантацию костного мозга. Ее сделают 18-летнему Леониду, который последние 14 месяцев борется с острым лимфобластным лейкозом.

Его донором стал 25-летний немец. Биологический материал прибыл утром самолетом из Германии, сообщили Факты ICTV.

Фото: Факты ICTV

"Огромные риски, но мы делаем максимум, что сделали бы за границей", - рассказал Александр Лисица, завотделом трансплантации костного мозга Охматдета.

Операция запланирована на вторую половину дня.

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