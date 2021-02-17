Возле Министерства обороны нашли мертвым мужчину с петлей на шее

На шее у умершего была петля Фото: 33kanal.com

В Киеве возле Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в Шевченковском районе нашли мертвым мужчину.

Мужчину, который лежал на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, заметил случайный прохожий, пишет Obozrevatel. На шее у умершего была петля.

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Погибшему на вид около 45-50 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Мужчина был одет в коричневую куртку и черные брюки. Рядом с ним лежали 2 рюкзака и сумка.

На данный момент личность мужчины не установили.

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