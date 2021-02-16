В парке нашли мертвой девушку: что известно

В Киеве в парке Партизанской славы нашли мертвой девушку.

Тело обнаружил наряд Муниципальной охраны, сообщила Муниципальная варта в Facebook.

"Оцепили периметр и вызвали милицию. Причины смерти установит экспертиза", - говорится в заметке.

Автор: facebook.com/MunicipalnaVarta Тело обнаружил обнаружил наряд Муниципальной охраны

Автор: facebook.com/MunicipalnaVarta На теле девушки признаков насильственной смерти не обнаружили

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Известно, что на теле девушки признаков насильственной смерти не обнаружили.

"Похоже, что она просто замерзла. Мы не исключаем, что девушка находилась в парке со вчерашнего дня", - сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин, передает tsn.ua.

Личность погибшей устанавливают, поскольку документов у нее с собой не было.

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области. Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой.