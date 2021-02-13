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суббота, 13 февраля 2021 18:10

41-летняя женщина замерзла посреди дороги
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На Волыни 41-летняя женщина замерла по дороге домой
Фото: bug.org.ua
На Волыни 41-летняя женщина замерла по дороге домой
На Волыни 41-летняя женщина замерла по дороге домой
На Волыни 41-летняя женщина замерла по дороге домой
На Волыни 41-летняя женщина замерла по дороге домой

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области.

Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой. Тело обнаружили около 12.00, пишет "Буг".

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Родные не могли разыскать пропавшую и обратились в полицию. Известно, что женщина возвращалась в ночное время с соседнего села домой.

Прошлой ночью температура воздуха упала ниже отметки в 14 градусов мороза, также был сильный ветер.

22-летняя Нина Лаврова из села Борскив Тывровского района Винницкой области умерла в снежном сугробе. Она возвращалась с бывшим мужем Юрием из соседнего города Гнивань.

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Дата
13
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