41-летняя женщина замерзла посреди дороги

Фото: bug.org.ua

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области.

Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой. Тело обнаружили около 12.00, пишет "Буг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жертва непогоды: мужчина замерз в поле

Родные не могли разыскать пропавшую и обратились в полицию. Известно, что женщина возвращалась в ночное время с соседнего села домой.

Прошлой ночью температура воздуха упала ниже отметки в 14 градусов мороза, также был сильный ветер.

22-летняя Нина Лаврова из села Борскив Тывровского района Винницкой области умерла в снежном сугробе. Она возвращалась с бывшим мужем Юрием из соседнего города Гнивань.