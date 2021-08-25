Воздух в Киеве достиг опасных показателей

Киев снова попал в мировой антирейтинг. Фото: pixabay.com

В среду, 25 августа, украинская столица оказалась в списке 10 городов мира с самым грязным воздухом.

Индекс загрязнения составляет 106 при норме 50, свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqair. Портал отслеживает уровень загрязнения воздуха в реальном времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев надвигается шторм

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп населения".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия под открытым небом.

В Дарницком и Днепровском районах Киева установили два поста, которые будут следить за качеством воздуха. Расположены они на ул. Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Система измеряет более 10 показателей.