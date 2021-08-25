На Киев надвигается шторм

Киев накроет гроза. Фото: УНИАН

В среду, 25 августа, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются грозы, сообщил Укргидрометцентр.

"Первый уровень опасности, желтый. Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.