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понедельник, 12 апреля 2021 09:27

Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
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В Киеве возле здания Офиса президента на ул. Банковой появилась инсталляция, посвященная 30-летию независимости Украины.

В надписи YOUkraine зеркальные цифры 3 и 0 установлены на букве "і", пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

По словам правоохранителей, на арт-объект пытаются залезть взрослые и дети, чтобы сделать удачное фото. Все буквы уже в отпечатках рук. Правоохранители просят не трогать руками буквы и не залезать на них.

К слову, новые двери в ОП еще не вставили, там до сих пор фанера.

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В Министерстве иностранных дел готовят сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада. Детали мероприятия не разглашают.

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